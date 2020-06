Striscioni contro Pallotta a Trigoria e all’Eur: “Ti vogliamo baciare freddo” – FOTO

I tifosi della Roma proseguono nella loro protesta contro James Pallotta. Nella notte sono stati affissi nuovi striscioni da un gruppo della Curva Sud sia sotto la sede dell’Eur in viale Tolstoj che a Trigoria all’esterno del Fulvio Bernardini. Il primo recita: “A Roma di papponi ne sono passati tanti… Tu li batti tutti quanti”. Il secondo, sui cancelli del centro sportivo giallorosso, è ancora più pesante: “Pallotta, ti vogliamo baciare freddo”.

Una settimana fa l’Eur era stato lo scenario di un’altra contestazione, che aveva coinvolto però tutta la società: “Pallotta, Baldini e Baldissoni… La Roma non si risana con le cessioni” e “Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni… Vai fuori dai cog****i! Pallotta go home!”. La Curva ha preso posizione contro la politica della società che potrebbe costringere il club a vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati (Zaniolo e Pellegrini) nella prossima sessione di mercato.