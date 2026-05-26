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Il valzer delle panchine

Il valzer degli allenatori è appena iniziato e vede anche cocenti delusioni in vista per diverse squadre. A Trigoria però regna solo una musica, quella della Champions col direttore d'orchestra Gian Piero Gasperini. La Roma, infatti, è tra le poche ad avere la certezza di non dover ricominciare da tutto da capo e di poter quindi programmare con largo anticipo. Tra le big solo Inter e Como possono farlo con Chivu e Fabregas. Il Milan è in pieno subbuglio e l'eventuale arrivo di Iraola sta alimentando ancora maggiori tensioni, la Juve dovrebbe restare a Spalletti ma non tutti sono convinti, il Napoli ha dovuto salutare un pezzo grosso come Conte e ora deve decidere tra un Allegri ridimensionato o la scommessa Italiano, l'Atalanta dovrebbe ricominciare con Sarri mentre il Bologna è in totale confusione. La Lazio? Vabbè, nemmeno ne parliamo. La Roma, invece, ha scelto Gasperini e lo ha fatto due mesi fa quando i Friedkin hanno dato l'addio a Ranieri certificando la fiducia nel tecnico di Grugliasco. Fiducia subito ripagata col terzo posto, ma i vantaggi non sono finiti.

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