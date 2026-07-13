Ora è ufficiale: Paulo Dybala ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2027 (circa 2,5 milioni più bonus) dopo una lunga trattativa. Un altra stagione in giallorosso, la quinta, per l’argentino, come recita il comunicato ufficiale della società: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!". L'argentino, arrivato regolarmente questa mattina a Trigoria per il primo giorno di raduno, è pronto ad iniziare una delle stagioni più importanti in giallorosso visto l'avvicinamento al centenario del club e la Champions League da giocare sul campo.