La stagione della Roma entra nel vivo. In mattinata i giocatori si sono radunati a Trigoria per l'inizio del ritiro estivo ma Gasperini non è soddisfatto e si aspetta un'accelerata sul fronte calciomercato. Oltre agli esterni offensivi, primo vero ruolo da rinforzare, i giallorossi si stanno muovendo anche a centrocampo vista la possibile partenza di Koné post Mondiale. Tra i nomi seguiti da D'Amico ci sono Danilo Santos del Botafogo e Camara del Monaco ma anche Erne Engels. Il centrocampista belga è ormai da diverse settimane nel radar del direttore sportivo anche la concorrenza sta aumentando con il passare dei giorni. Su di lui infatti è forte l'interesse del Nottingham Forest che lo considera il sostituto perfetto di Elliot Anderson, passato al Manchester City per 135 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalkrant, la Roma sta pianificando la prima offerta ufficiale da presentare all'entourage del giocatore. In corsa ci sono però anche Tottenham, Atletico Madrid, Villarreal e Fulham.