La Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per il primo giorno di raduno post vacanze e ha iniziato a fare sul serio. Intorno all'ora di pranzo infatti, il club ha annunciato il rinnovo di Paulo Dybala che rimarrà nella Capitale per un'altra stagione. La Joya guadagnerà circa 2,5 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2027. Non è però l'unico prolungamento di contratto definito. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto infatti, anche quello di Zeki Celik è ormai in dirittura d'arrivo. Per il turco il club e l'entourage del giocatore sono ormai allo scambio di documenti e per l'ufficialità manca solo la firma. L'ultimo in ordine cronologico a rinnovare il contratto, sarà dunque Lorenzo Pellegrini. Tra la domanda e l'offerta c'è una distanza di circa 500mila euro ma da entrambe le parti continua a filtrare ottimismo. Anche per questo, il numero 7 non ha risposto alla convocazione di Gasperini.