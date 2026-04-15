Il futuro di Frederic Massara rimane in bilico e in caso di addio di Claudio Ranieri potrebbe salutare anche lui. In pole per ssotuirolo c'è Cristiano Giuntoli che piace ai Friedkin e ha un ottimo rapporto con Gasperini ma fino ad oggi non ci sono stati contatti diretti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sull'ex direttore sportivo di Juventus e Napoli ci sono anche diversi club all'estero. Oltre a squadre inglesi c'è anche il Marsiglia che ha voglia di rivoluzionare la dirigenza. Le prossime ore saranno caldissime in casa Roma ed è atteso nella Capitale anche Dan.