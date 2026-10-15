Il tecnico parlerà alla vigilia della sfida contro la squadra di De Rossi
Gasperini: "L'obiettivo in Champions è fare meglio della mia Atalanta"
È già tempo di mettersi alle spalle la delusione della sconfitta contro il Real Madrid e pensare al Genoa. Sabato i giallorossi ospiteranno all'Olimpico la squadra di De Rossi. Domani - alla vigilia del match - Gasperini parlerà in conferenza stampa alle 13.30. Il tecnico dovrà rinunciare a Cristante, Malen, Svilar e quasi sicuramente a Koné e Dybala. Gli ultimi due svolgeranno gli esami strumentali domani mattina per stabilire i tempi di recupero. A preoccupare sono le condizioni del centrocampista francese che rischia di saltare diverse partite. Pronti Castro e Mora in attacco.
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