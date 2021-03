Roma-Genoa 12.30 diretta LIVE: formazioni, rientrano Pedro e Smalling

La Roma deve confermare la bella vittoria, anche se faticosa, arrivata mercoledì sera contro la Fiorentina in trasferta. La Juventus ha battuto la Lazio e la squadra di Fonseca è quasi obbligata a vincere nel lunch match contro il Genoa, per tenere il passo della corsa Champions, con l’Atalanta impegnata invece nel big match in casa dell’Inter. Alla vigilia, Fonseca ha svelato che Pedro e Smalling partiranno da titolari, due ritorni importanti visti i tanti impegni ravvicinati (giovedì la Roma attende lo Shakhtar nell’andata degli ottavi di Europa League). L’esame più importante sarà però l’assenza di Jordan Veretout, che starà fuori circa un mese. Ancora out anche Dzeko e Ibanez.

Il Genoa, rivitalizzato dalla cura Ballardini e in una situazione di classifica tranquilla, farà un po’ di turnover come annunciato dal tecnico in conferenza. I rossoblù, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby con la Sampdoria, lasciano a casa Perin e Pandev mentre ritrovano Paleari e Rovella. Restano dei dubbi di formazione, con Destro e Strootman grandi ex in vantaggio per una maglia dal 1′ e l’altro ex Scamacca a scalpitare.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Paulo Fonseca ha anticipato alcune scelte di formazione, come Pedro e Smalling in campo dall’inizio. Out Dzeko, Kumbulla, Veretout e Ibanez: Borja Mayoral verso l’ennesima maglia da titolare, con Mkhitaryan possibile alternativa da falso nove. Per il Genoa fuori Perin e Pandev, neanche convocati. Arbitra Fabbri.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

GENOA (3-5-2): Paleari; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Allenatore: Ballardini.

I CONVOCATI DI ROMA-GENOA – Per Fonseca alcune defezioni importanti in questo Roma-Genoa, una per reparto. In difesa out Kumbulla squalificato e Ibanez infortunato, anche se tornerà Smalling dall’inizio. Dai convocati fuori pure Dzeko e Veretout mentre arriva la prima chiamata per Bryan Reynolds.



Portieri: 13 Pau Lopez, 83 Mirante, 87 Fuzato

Difensori: 2 Karsdorp, 6 Smalling, 18 Santon, 19 Reynolds, 20 Fazio, 23 Mancini, 33 Peres, 37 Spinazzola

Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 14 Villar, 27 Pastore, 42 Diawara,

Attaccanti: 77 Mkhitaryan, 11 Pedro, 21 Mayoral, 31 Perez, 92 El Shaarawy

STATISTICHE E PRECEDENTI – Fino ad oggi Roma e Genoa si sono incontrate 54 volte in casa dei giallorossi, con il bilancio specifico che è nettamente a favore dei padroni di casa con 39 vittorie conro le sole 8 dei rossoblù con 7 pareggi, in netto svantaggio anche per quanto riguarda la marcature: ben 109 a 35 in favore della Roma. L’ultima vittoria del Grifone all’Olimpico risale addirittura al 17 gennaio 1990, con la firma di Aguilera sull’1-0 finale. Allargando ai match giocati anche a ‘Marassi’, invece, l’ultimo successo genoano è datato 2013/14, l’ultima giornata di campionato decisa da Fetfatzidis. Da lì 10 vittorie romaniste e 3 pareggi. Roma-Genoa è stata anche il debutto di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa nella prima giornata della stagione 2019/20, di 25 agosto, quando all’Olimpico finì con un rocambolesco 3-3. La sfida tra queste due squadre è anche il confronto tra due formazioni che nel periodo da dopo le festività natalizie hanno collezionato più punti (17 i giallorossi, 16 rossoblù). Ballardini, che all’andata non era in panchina (c’era Maran), affronterà la Roma per la 12esima volta: fino ad ora per lui 5 ko, 3 pareggi e 3 vittorie.

DOVE VEDERLA – Roma-Genoa, come ogni slot per le partite in programma alle 12.30, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, sul canale Dazn 1 trasmesso sul bouquet di Sky al 209 e – ovviamente – sull’app di Dazn scaricabile su pc e altri dispositivi mobili e non solo, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Alessandro Budel.