Roma-Genoa, i convocati di Fonseca: prima chiamata per Reynolds

Domani alle 12:30 la Roma allo Stadio Olimpico affronta il Genoa. In conferenza stampa, questo pomeriggio. Fonseca ha fatto sapere che contro i Grifoni partiranno dal primo minuto sia Pedro che Smalling, quest’ultimo ritornato dall’infortunio nella partita contro la Fiorentina. Dà forfait, oltre a Veretout, anche Kumbulla, che contro i viola si è fatto di nuovo male. Ancora una volta assente Dzeko per infortunio. Prima convocazione invece per Reynolds. Questi i convocati di Fonseca:

Portieri: 13 Pau Lopez, 83 Mirante, 87 Fuzato

Difensori: 2 Karsdorp, 6 Smalling, 18 Santon, 19 Reynolds, 20 Fazio, 23 Mancini, 33 Peres, 37 Spinazzola

Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 14 Villar, 27 Pastore, 42 Diawara,

Attaccanti: 77 Mkhitaryan, 11 Pedro, 21 Mayoral, 31 Perez, 92 El Shaarawy