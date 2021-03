Roma-Genoa, i convocati di Ballardini: out Perin e Pandev, presente Rovella

Vigilia complicata per il Genoa di Davide Ballardini, che dovrà rinunciare a Pandev e Perin (lasciato prudenzialmente a riposo), alle prese con fastidi muscolari e assenti nella lista dei convocati per la trasferta di Roma. Come riporta il sito ufficiale del Grifone, “nella riunione tecnica convocata in sala video prima della rifinitura mattutina, i giocatori hanno analizzato le prerogative degli avversari (in ritiro è stata organizzata la visione anche di filmati individuali), per poi collaudare schemi e condizioni sui campi del ‘Signorini’ davanti ai dirigenti del club. Nel giro di un’ora e venti l’ultima seduta, suddivisa in attivazione, parte tecnica, calci piazzati e partitella di prova, si è conclusa con la conta dei giocatori a disposizione, concertati dallo staff tecnico con il comparto medico diretto dal dottor Gatto. Torna Rovella che aveva saltato la stracittadina”.

Di seguito i convocati del Genoa:

47 Badelj, 11 Behrami, 29 Cassata, 4 Criscito, 99 Czyborra, 23 Destro, 18 Ghiglione, 5 Goldaniga, 22 Marchetti, 55 Masiello, 24 Melegoni, 25 Ounguéné, 32 Paleari, 37 Pjaca, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 9 Scamacca, 61 Shomurodov, 20 Strootman, 16 Zajc, 2 Zapata, 77 Zappacosta, 72 Zima.