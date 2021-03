Smalling: “Non mi era mai capitato di avere così tanti infortuni. Oggi contano solo i tre punti”

Nel prepartita di Roma-Genoa, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, Chris Smalling ha parlato a Roma Tv e Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

SMALLING A ROMA TV

Chris, come stai?

E’ stato un inizio di stagione frustrante, non mi era capitato di avere così tanti infortuni in successione, adesso sto bene e spero di potermi allenare e giocare con regolarità e di aiutare la squadra da qui alla fine della stagione.

Ieri in conferenza Fonseca ha detto che questo calendario così complesso non aiuta il recupero di giocatori infortunati come te…

La Roma è una squadra che vuole essere in corsa in tutte le competizioni, un calendario con molte partite servono tutti i calciatori a disposizione e da qui in poi spero di esserlo sempre perché ho già perso troppo tempo.

Vi aspetta una battaglia, il Genoa sta andando molto bene in campionato…

E’ una squadra che pressa alto e spinge forte sull’acceleratore, dovremmo essere concentrati dall’inizio alla fine ma quello che conta oggi sono i tre punti.

SMALLING A DAZN

Il modulo non è un problema, se giochiamo a quattro posso giocare sia a destra sia a sinistra come quando giochiamo a tre. Posso giocare anche lì, in mezzo, a destra o a sinistra. Perché molte volte il centrocampista si abbassa e noi ci muoviamo creando spazi quindi mi sento bene in tutte le posizioni. Onestamente ora penso a tornare in campo e a giocare 90 minuti