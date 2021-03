Roma-Genoa, le formazioni ufficiali di Fonseca e Ballardini

La Roma prova a dare seguito alla vittoria esterna contro la Fiorentina. Allo stadio Olimpico, alle ore 12.30, è in programma il match contro il Genoa di Davide Ballardini, che, nonostante la rimonta in classifica, nelle ultime quattro partite ha ottenuto soltanto tre punti.

Privo dello squalificato Kumbulla e degli infortunati Veretout, Dzeko, Ibanez, Calafiori e Zaniolo, Paulo Fonseca può almeno sorridere per il rientro fra i titolari di Smalling, tornato in campo nei minuti finali a Firenze, che si posizionerà in difesa con Mancini e Cristante. In porta confermato Pau Lopez, sulle fasce Karsdorp a destra e Peres a sinistra. In mediana c’è Diawara al fianco di Pellegrini, mentre il tridente offensivo è composto da Mayoral e i rientranti Pedro ed El Shaarawy.

Ballardini si affida al solito 3-5-2. Senza Perin, tra i pali c’è Marchetti; davanti a lui la linea di difesa formata da Masiello, Radovanovic e Criscito. Ghiglione e Zappacosta sulle corsie esterne, a centrocampo Zajc, Badelj e Strootman, che a Roma ha lasciato un ottimo ricordo nonostante gli infortuni. Davanti Pjaca e Destro. Indisponibili Biraschi e Luca Pellegrini.

L’arbitro è Michael Fabbri della sezione di Ravenna, i suoi assistenti Vecchi e Fiore, mentre il quarto uomo sarà Giua. Al Var Banti, Carbone all’Avar. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. La gara verrà trasmessa sul canale Dazn 1, al canale numero 209 del bouquet Sky. Sarà inoltre possibile seguire la sfida sull’app di Dazn. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale del match sul sito e aggiornamenti costanti sugli account social.

Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Genoa:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. Allenatore: Ballardini.