Sabato alle ore 20.45 la Roma ritroverà De Rossi da avversario. I giallorossi sfideranno il Genoa all'Olimpico e l'arbitro della gara sarà Abisso. Precedenti positivi (7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta), ma le polemiche nel corso degli anni non sono mancate. Nel 2022 lo scontro con Mourinho dopo il gol annullato a Zaniolo nel match contro il Genoa, poi finito 0-0. Polemiche anche con Ranieri nel match tra Atalanta e Roma del 2025. L'arbitro Sozza aveva prima concesso un rigore per un contatto tra Pasalic e Koné, poi revocato dopo esser stato richiamato dal Var (Abisso), che secondo il tecnico giallorosso non sarebbe potuto intervenire. Al Var ci sarà Pairetto. Gli assistenti saranno Tengoni e Miniutti.