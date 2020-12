Roma, gennaio bollente per la corsa Champions: ecco il calendario di tutte le avversarie

La Roma tornerà a lavorare a Trigoria martedì 29: nel mirino c’è subito la sfida alla Sampdoria dell’ex Ranieri, che tornerà quindi all’Olimpico nella prima uscita del 2021, domenica 3 gennaio. Per i giallorossi, calciomercato a parte, sarà ovviamente il mese della verità e delle conferme. Nel primo mese dell’anno la squadra di Fonseca giocherà 7 partite in 29 giorni tra campionato e Coppa Italia, fondamentali per la corsa Champions. In questa sorta di mini campionato di gennaio senza Champions ed Europa League (che torneranno a febbraio), i giallorossi dovranno cercare di tenere il vantaggio su chi è in ritardo, magari approfittando di qualche eventuale scivolone di Inter e Milan, che sono davanti, per provare addirittura ad accorciare. Il calendario non è proibitivo, ad eccezione di due match che potranno dire moltissimo della squadra di Fonseca, ovvero Inter e Lazio in rapida sequenza.

Gennaio caldo per la Champions: il calendario della Roma a confronto con le avversarie

Attualmente il campionato ha dato una gerarchia e diviso la classifica in gruppi, con Inter e Milan a lottare – almeno momentaneamente – per lo scudetto. La Roma, a -6 dai nerazzurri secondi, guida il gruppone delle squadre che ad ora se la giocano per gli altri due posti in Champions. Dai giallorossi terzi a 27 punti fino alla Lazio ottava a 21, con Juve-Napoli ovviamente in attesa di nuova data (forse a febbraio) e l’Atalanta che recupererà il match in casa dell’Udinese il 20 gennaio. Per gli uomini di Fonseca il derby e lo scontro con l’Inter sono particolarmente attesi anche per provare a sfatare il ‘tabù big’, ma anche la Juventus è chiamata a una grande risposta contro Inter e Milan. Il Napoli ha indubbiamente il calendario – almeno sulla carta – più semplice, senza big match, mentre l’Atalanta ha una serie di partite potenzialmente favorevoli prima di chiudere contro Milan e Lazio.

Poi c’è il Sassuolo, protagonista di una grande prima parte di stagione e attuamente quarto a -1 dalla Roma, quindi da tenere in considerazione. In mezzo a questo gennaio che può essere così significativo, i match di Coppa Italia, in cui si potrebbe vedere parecchio turnover visto il calendario fitto. Tutte e sei le squadre impegnate in questo mini campionato di gennaio, oltre a Inter e Milan, tra martedì 12 gennaio e giovedì 21 saranno anche in campo negli ottavi di Tim Cup. All’Olimpico la Roma ospiterà lo Spezia martedì 19, tra il derby di venerdì 15 e il nuovo scontro con i liguri, ancora nella capitale, di domenica 23. A gennaio 2021 la corsa Champions entrerà già nel vivo, con le squadre che possono concentrarsi interamente sul campionato: la Roma parte con un leggero vantaggio, starà ai giallorossi mantenerlo e provare a incrementarlo, senza perdere di vista la Coppa Italia, aspettando magari qualche regalo dal mercato.

Classifica prima della ripresa (15esima giornata): ROMA 27, Sassuolo 26, Napoli 25*, Juventus 24*, Atalanta 22*, Lazio 21

*una partita in meno

Roma, Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta e Sassuolo tra Serie A e Coppa Italia: il calendario completo

15esima giornata (3 gennaio)

ROMA-Sampdoria

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Napoli

Juventus-Udinese

Genoa-Lazio

16esima giornata (6 gennaio)

Crotone-ROMA

Atalanta-Parma

Lazio-Fiorentina

Sassuolo-Genoa

Napoli-Spezia

Milan-Juventus

17esima giornata (9-11 gennaio)

ROMA-Inter

Benevento-Atalanta

Parma-Lazio

Udinese-Napoli

Juventus-Sassuolo

Ottavi di finale Coppa Italia (12-14 gennaio)

Napoli-Empoli, mercoledì 13 gennaio

Juventus-Genoa, mercoledì 13 gennaio

Sassuolo-Spal, giovedì 14 gennaio

Atalanta-Cagliari, giovedì 14 gennaio

18esima giornata (15-18 gennaio)

Lazio-ROMA

Napoli-Fiorentina

Sassuolo-Parma

Atalanta-Genoa

Inter-Juventus

Ottavi di finale Coppa Italia (19-21 gennaio)

ROMA-Spezia, martedì 19 gennaio

Lazio-Parma, giovedì 21 gennaio

Recupero 10a giornata (20 gennaio)

Udinese-Atalanta

19esima giornata (22-24 gennaio)

ROMA-Spezia

Milan-Atalanta

Juventus-Bologna

Verona-Napoli

Lazio-Sassuolo

1a giornata di ritorno (29-31 gennaio)

ROMA-Verona

Cagliari-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Atalanta-Lazio

Napoli-Parma