Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: Roma-Spezia martedì 19 gennaio

Oltre al nuovo calendario di Serie A con anticipi e posticipi dalla17esima giornata di andata alla 10a di ritorno, la Lega ha pubblicato sul proprio sito ufficiale anche gli orari e i giorni degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si giocheranno in gara unica. La Roma scenderà in campo martedì 19 gennaio alle ore 21.15 contro lo Spezia, con match in diretta su ‘Rai Due’: i giallorossi esordiranno così nella competizione all’Olimpico con la squadra di Italiano, tra le rivelazioni di questo campionato. I liguri a novembre hanno eliminato il Bologna in trasferta ai tempi supplementari. A novembre si è svolto anche il sorteggio dei quarti di finale, per definire chi giocherebbe in casa, ovviamente ancora con la doppia chance: la Roma affronterebbe la vincente di Napoli-Empoli. Per i giallorossi il sorteggio è stato benevolo: in entrambe le ipotesi il match si svolgerebbe allo Stadio Olimpico.

Il calendario completo degli ottavi di finale di Coppa Italia:

Milan-Torino: martedì 12 gennaio ore 20.45 (RAIUNO)

Fiorentina-Inter: mercoledì 13 gennaio ore 15 (RAIUNO)

Napoli-Empoli: mercoledì 13 gennaio ore 17.45 (RAIDUE)

Juventus-Genoa: mercoledì 13 gennaio ore 20.45 (RAIUNO)

Sassuolo-Spal: giovedì 14 gennaio ore 17.30 (RAIDUE)

Atalanta-Cagliari: giovedì 14 gennaio ore 21.15 (RAIDUE)

Roma-Spezia: martedì 19 gennaio ore 21.15 (RAIDUE)

Lazio-Parma, giovedì 21 gennaio ore 21.15 (RAIDUE)