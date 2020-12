Serie A, anticipi e posticipi dalla 17esima alla 29esima giornata: Lazio-Roma di venerdì

La Serie A ha reso noto il calendario del campionato dalla 17esima giornata alla 29esima giornata, ovvero la 10a di ritorno nel sabato di Pasqua. Gli ultimi tre turni per la Roma sono senza dubbio molto importanti per chiudere in bellezza il girone di andata: domenica 10 gennaio alle 12.30 c’è il big match con l’Inter, mentre il derby con la Lazio alla 18esima ci sarà insolitamente di venerdì 15 gennaio alle 20.45. Chiude Roma-Spezia sabato 23 gennaio alle 15. Alla luce dei nuovi anticipi e posticipi, ecco il nuovo calendario dei giallorossi in campionato da qui a Pasqua:

13esima giornata: Atalanta-Roma, domenica 20 dicembre ore 18

14esima giornata: Roma-Cagliari, mercoledì 23 dicembre ore 20.45

15esima giornata: Roma-Sampdoria, domenica 3 gennaio ore 15

16esima giornata: Crotone-Roma, mercoledì 6 gennaio ore 15

17esima giornata: Roma-Inter, domenica 10 gennaio alle 12.30

18esima giornata: Lazio-Roma, venerdì 15 gennaio ore 20.45

19esima giornata: Roma-Spezia, sabato 23 gennaio ore 15

20esima giornata: Roma-Verona, domenica 31 gennaio ore 20.45

21esima giornata: Juventus-Roma, sabato 6 febbraio ore 18

22esima giornata: Roma-Udinese, domenica 14 febbraio ore 12.30

23esima giornata: Benevento-Roma, domenica 21 febbraio ore 20.45

24esima giornata: Roma-Milan, domenica 28 febbraio ore 20.45

25esima giornata: Fiorentina-Roma, mercoledì 3 marzo (da definire)

26esima giornata: Roma-Genoa, domenica 7 marzo ore 12.30

27esima giornata: Parma-Roma, domenica 14 marzo ore 15

28esima giornata: Roma-Napoli, domenica 21 marzo ore 20.45

29esima giornata: Sassuolo-Roma, sabato 3 aprile ore 20.45