Il 4-2 contro il Cagliari ha portato un 'premio' ai giocatori della Roma. Dopo il successo nel turno infrasettimanale all'Olimpico, infatti, Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi calciatori. La squadra, dunque, si ritroverà a Trigoria direttamente giovedì pomeriggio, a due giorni dalla sfida di sabato contro l'Udinese. Il match in casa dei friulani, valido per la decima giornata di campionato, è in programma sabato 31 ottobre alle 18. Un modo per staccare la spina e puntare al rush finale prima della sosta di novembre: tra sabato 31 ottobre e sabato 7 novembre, infatti, la Roma affronterà Udinese e Sassuolo in campionato oltre all'importante trasferta di Champions League in casa del Manchester United di martedì 3.