Allenamenti duri sì, ma anche il giusto riposo. Gasperini, al contrario ad esempio di Chivu, ha tenuto sulla corda i giocatori rimasti a Trigoria in questi giorni ma ha deciso di annullare la seduta prevista per domani stabilendo la ripresa al martedì 29 verso l'ora di pranzo. Quando Gasp riavrà a disposizione anche Malen, Cristante e Wesley in attesa del ritorno dei nazionali. D'altronde Como-Roma è ancora lontana: l'undici ottobre.