Il tecnico riavrà a disposizione anche Malen, Wesley e Cristante alla ripresa

Redazione
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Roma, sei già grande: ora bisogna riempire tutto il bicchiere

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Allenamenti duri sì, ma anche il giusto riposo. Gasperini, al contrario ad esempio di Chivu, ha tenuto sulla corda i giocatori rimasti a Trigoria in questi giorni ma ha deciso di annullare la seduta prevista per domani stabilendo la ripresa al martedì 29 verso l'ora di pranzo. Quando Gasp riavrà a disposizione anche Malen, Cristante e Wesley in attesa del ritorno dei nazionali. D'altronde Como-Roma è ancora lontana: l'undici ottobre.

gasperini AS Roma Training Session

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