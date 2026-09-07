Alesandro Florenzi è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto ai microfoni di SkySport parlando del ritorno in Champions e della possibilità di lottare per lo Scudetto. Queste le sue parole:

La Roma in Champions dopo 7 anni? "Sicuramente mi aspetto tante emozioni, quelle che ho vissuto sul campo e che spero di rivivere da tifoso. Mancava da troppo tempo. Mister Gasperini ha fatto un grande lavoro, mi aspetto tante belle cose".

Anche in campionato la Roma può dire la sua? "Penso che quello sia il primo obiettivo, cercare di rientrare ancora in Champions League e poi continuare il percorso che la vede protagonista dall'anno scorso e ancora adesso. Poi da qui a dire altre parole che a Roma sono vietate ce ne passa... Vedremo in primavera quando si tireranno le somme dove sarà la Roma sia in Champions che in campionato".

Il mercato fatto dalla Roma? "Per come ha iniziato direi Dybala. Quando sta bene diventa un giocatore di un'altra categoria. Spero possa fare veramente bene quest'anno e continuare come ha iniziato. Quando si accende lui si accende la Roma".

PSG ancora favorito in Champions dopo i due successi di fila? "Per loro è il primo obiettivo stagionale da quando il presidente è lì e ha creato questa macchina perfetta capitanata da un allenatore straordinario che ha cambiato la testa di molti dentro il PSG. Sarà una delle super favorite. Per me vincerà il Barcellona, perché vincere 3 volte di fila sarebbe davvero straordinario".