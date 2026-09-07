Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, durante la conferenza stampa di presentazione di Frank Kessie, ha fatto il punto sul mercato appena concluso parlando anche dell'addio di De Roon: "Ci ha chiesto di andare alla Roma e noi ci siamo fiondati su Kessié". Queste le prime parole di Giuntoli che ha poi proseguito: "Quando c'è un calciatore che vuole andare via bisogna ascoltarlo". Giuntoli ha poi concluso: "Ci dispiace, ma noi dobbiamo voltare pagine e andare avanti. Kessié è un giocatore anche di personalità che ci può aiutare questa nuova Atalanta".