Le sue parole: "Quando un calciatore vuole andare via bisogna ascoltarlo. Con Kessie abbiamo voltato pagina"

Redazione
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Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

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Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, durante la conferenza stampa di presentazione di Frank Kessie, ha fatto il punto sul mercato appena concluso parlando anche dell'addio di De Roon: "Ci ha chiesto di andare alla Roma e noi ci siamo fiondati su Kessié". Queste le prime parole di Giuntoli che ha poi proseguito: "Quando c'è un calciatore che vuole andare via bisogna ascoltarlo". Giuntoli ha poi concluso: "Ci dispiace, ma noi dobbiamo voltare pagine e andare avanti. Kessié è un giocatore anche di personalità che ci può aiutare questa nuova Atalanta".

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