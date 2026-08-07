La Roma è (quasi) pronta a ripartire. Il debutto sarà all'Olimpico, contro la Fiorentina. Un banco di prova subito importante per la squadra di Gasperini, che nel frattempo aspetta ancora tre rinforzi. D'Amico è a Milano per sbloccare il mercato. Intanto Malen si prepara a guidare i giallorossi davanti ai propri tifosi. Da oggi, infatti, sono in vendita i biglietti per la sfida di lunedì 24 agosto alle 20:45, primo impegno della Roma nel campionato di Serie A 2026/27. I tagliandi sono già disponibili sul sito ufficiale del club e saranno acquistabili secondo le modalità e le fasi comunicate dalla società, con prezzi e disponibilità che varieranno in base al settore e alla finestra di vendita. Archiviato il ritiro in Galles e le amichevoli estive, la Roma è pronta a iniziare la nuova stagione. L'obiettivo è partire con il piede giusto. E l'Olimpico è pronto a fare la sua parte fin dal primo minuto.