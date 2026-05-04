La Roma ha una cance enorme con la Fiorentina per accorciare sulla Juve e anche sul Milan terzo, rendendo le ultime tre giornate al cardiopalma per la zona Champions. Gasperini ha la rosa quasi interamente a disposizione, ad eccezione di Pellegrini, Dovbyk e Ferguson. Il rientrante Koné sarà al suo posto in mediana dal primo minuto, mentre l'unico vero dubbio riguarda la trequarti: Pisilli, Soulé e Dybala si giocano tre maglie. La Joya dovrebbe partire ancora dalla panchina per ritrovare minuti, ma non è ancora detta l'ultima parola.
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Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala da titolare
LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.
IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.
CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.
TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.
CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.
LEGGO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.
IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.
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