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forzaroma news as roma Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala da titolare

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Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala da titolare

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala da titolare - immagine 1
L'argentino è rientrato ma non può avere i 90 minuti e il tecnico sta pensando a come lanciarlo contro i viola. Pronti Pisilli e Soulé dietro a Malen
Redazione

La Roma ha una cance enorme con la Fiorentina per accorciare sulla Juve e anche sul Milan terzo, rendendo le ultime tre giornate al cardiopalma per la zona Champions. Gasperini ha la rosa quasi interamente a disposizione, ad eccezione di Pellegrini, Dovbyk e Ferguson. Il rientrante Koné sarà al suo posto in mediana dal primo minuto, mentre l'unico vero dubbio riguarda la trequarti: Pisilli, Soulé e Dybala si giocano tre maglie. La Joya dovrebbe partire ancora dalla panchina per ritrovare minuti, ma non è ancora detta l'ultima parola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.

LEGGO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen. Allenatore: Gasperini.

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