Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala da titolare

L'argentino è rientrato ma non può avere i 90 minuti e il tecnico sta pensando a come lanciarlo contro i viola. Pronti Pisilli e Soulé dietro a Malen

La Roma ha una cance enorme con la Fiorentina per accorciare sulla Juve e anche sul Milan terzo, rendendo le ultime tre giornate al cardiopalma per la zona Champions. Gasperini ha la rosa quasi interamente a disposizione, ad eccezione di Pellegrini, Dovbyk e Ferguson. Il rientrante Koné sarà al suo posto in mediana dal primo minuto, mentre l'unico vero dubbio riguarda la trequarti: Pisilli, Soulé e Dybala si giocano tre maglie. La Joya dovrebbe partire ancora dalla panchina per ritrovare minuti, ma non è ancora detta l'ultima parola.