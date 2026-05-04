Per la Roma quella di questa sera contro la Fiorentina è un'occasione da non sprecare per provare ancora a sognare il quarto posto. Proprio per questo Gasperini manda in campo il miglior undici a disposizione: torna dall'inizio Koné che farà coppia con Cristante in mezzo al campo. Solo panchina invece per Paulo Dybala: al suo posto il tecnico ha scelto Pisilli.
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forzaroma news as roma Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Gasperini e Vanoli
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Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Gasperini e Vanoli
Le scelte dei due tecnici per la sfida dell'Olimpico
Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Dybala, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Rugani, Kouadio, Parisi, Fabbian, Mandragora, Fazzini, Pirro, Braschi. Allenatore: Vanoli.
Arbitro: Zufferli. Assistenti: Rossi-Ceccon. IV Uomo: Rapuano. Var: Di Paolo. AVar: Di Bello.
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