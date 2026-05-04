Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Gasperini e Vanoli

Per la Roma quella di questa sera contro la Fiorentina è un'occasione da non sprecare per provare ancora a sognare il quarto posto. Proprio per questo Gasperini manda in campo il miglior undici a disposizione: torna dall'inizio Koné che farà coppia con Cristante in mezzo al campo. Solo panchina invece per Paulo Dybala: al suo posto il tecnico ha scelto Pisilli.