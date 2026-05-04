Roma-Fiorentina, i convocati di Gasperini: torna Koné. Out Zaragoza

Gian Piero Gasperini ritrova Manu Koné. Il centrocampista francese rientra dopo il ko in Europa League contro il Bologna, fa parte della lista dei convocati a differenza di El Aynaoui che è out per squalifica dopo il giallo rimediato al 'Dall'Ara'. Un toccasana per la Roma, che altrimenti avrebbe avuto il solo Cristante con Pisilli. Regolarmente in lista anche Paulo Dybala, già in campo nello scorso turno, e Tsimikas che ha recuperato dall'affaticamento muscolare. Fuori Bryan Zaragoza per infortunio, oltre ai lungodegenti Dovbyk, Ferguson e Pellegrini.