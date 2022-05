Roma-Feyenoord, aggiornamenti da Tirana: rimpatriati 51 tifosi giallorossi – LIVE

Tutte le ultime notizie dalla capitale albanese a poche ore dall'inizio della finale di Conference League

Redazione

E' arrivato il giorno della finale tanto attesa, questa sera alle ore 21 Roma e Feyenoord si sfideranno per la contendersi la prima Conference League della storia. Nella notte e nella giornata di ieri ci sono già stati dei contatti tra le tifoserie. A seguito di scontri con pietre, bottiglie e bastoni sono stati fermati 48 italiani e 12 olandesi. Per quanto riguarda il campo non sembrano esserci molti dubbi per la formazione di questa sera. Mkhitaryan ha recuperato e giocherà dal 1'. L'unico ballottaggio è tra Oliveira e Zaniolo, per il resto giocheranno i 'titolarissimi' con Abraham pronto a guidare l'attacco.

SEGUI LA GIORNATA LIVE

11.30 - Cresce la tensione per la finale: maglie pronte nello spogliatoio

11.25 - Da Totti a Blanco: tanti Vip in partenza per Tirana

Oggi sono attesi altri 2mila tifosi nella capitale albanese. Questa mattina tanti Vip sono partiti da Fiumicino, Da Totti a Blanco e Venditti. Ci sarà anche Rosella Sensi, invitata dai Friedkin

11.20 - Calafiori suona la carica: "Daje Roma"

Riccardo Calafiori suona la carica sui social: "Ansia... Daje Roma daje ragazzi". Il terzino tornerà a Trigoria dopo l'esperienza al Genoa e ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni di squadra.

10.21 - Rimpatriati 51 tifosi giallorossi

Sono già stati rimpatriati 51 tifosi della Roma coinvolti in incidenti con la polizia di Tirana la notte scorsa. Lo fanno sapere fonti delle forze dell'ordine, precisando che queste persone sono state portate a Durazzo e messe su un traghetto in partenza per l'Italia

10.10 - Roma, bus fermi dalle 22. Il Campidoglio: "Voluto dalla questura"

Tante le polemiche per la decisione di interrompere il servizio pubblico dalle 22 alle 3 a Roma. Il comune e l'Atac si difendono dalle accuse: "La chiusura? E' stata una decisione del prefetto".

9.59 - Dimessi dall'ospedale i tifosi feriti

Sono stati dimessi dagli ospedali i 30 feriti. È tornato a casa, quindi, anche il poliziotto le cui condizioni in un primo momento erano state definite gravi. Intanto la polizia di Tirana sta procedendo alle pratiche di rimpatrio immediato per i 48 sostenitori della Roma che erano stati "accompagnati" in commissariato.

9.36 - Il principe Leka II preoccupato per i tifosi olandesi

Le parole del principe d'Albania: "E' una novità per l'Albania. Abbiamo folle esuberanti solo in occasione di manifestazioni politiche. Il calcio qui è normalmente un affare di famiglia".

9.30 - Attesi in Albania altri 500 ultras della Roma

A Durazzo nella giornata di oggi arriveranno altri 500 ultras giallorossi e la polizia è in allerta per altri possibili scontri sia a Tirana che fuori la capitale albanese. Verso l'ora di pranzo ci sarà la partenza in gruppo.

06.00 -Scontri nella notte tra le tifoserie avversarie

48 cittadini italiani e 12 olandesi, fermati dopo i violenti scontri della notte. A seguito degli scontri sono rimasti feriti 10 agenti di polizia che hanno cercato di fermare i tifosi della squadra del Feyenoord in via Mustafa Matohiti, ma sono stati colpiti violentemente con bottiglie di vetro, bastoni e pietre. Alcuni poliziotti hanno dovuto estrarre la pistola per fermare i tafferugli. I tifosi fermati saranno espulsi.