La Sensi invitata speciale. E ci sarà anche Venditti

In tribuna, a farle compagnia, ci sarà uno stuolo di leggende giallorosse: Totti, Boniek, Aldair, Bruno Conti e Candela

Mentre in Italia continua a rastrellare azioni (301.449) per continuare l’operazione di uscita dalla Borsa, la famiglia Friedkin si appresta con emozione a vivere la sua prima finale con la Roma maschile (la femminile l’ha giocata) si legge su La Gazzetta dello Sport. E in clima di perfetta armonia con il passato, la proprietà ha invitato anche la ex presidente Rosella Sensi. In tribuna, a farle compagnia, ci sarà uno stuolo di leggende giallorosse: Totti, Boniek, Aldair, Bruno Conti e Candela, quest’ultimo ambasciatore Uefa. Non mancherà il cantautore Antonello Venditti.