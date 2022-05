Tirana, gli ultras della Roma cambiano il punto di incontro: “Andare alla fanzone”

Mancano ormai pochissime ore alla finale di Conference League e i tifosi giallorossi preparano il corteo per andare verso la stadio

Mancano ormai pochissime ore alla finale di Conference League e i tifosi giallorossi preparano il corteo per andare verso la stadio. Dopo gli scontri nella notte e i 51 sostenitori rimpatriati in Italia gli ultras hanno deciso di cambiare il punto di incontro. Inizialmente era previsto per le ore 13 in Kryquezimi 21 Dhjetori ma è stato spostato alla fanzone dedicata ai tifosi della Roma. La città è blindata e il bilancio dei feriti dopo i tafferugli di ieri è salito a 30. Fortunatamente sono stati tutti dimessi dall'ospedale.