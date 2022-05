Roma-Feyenoord: sulla maglia giallorossa la scritta celebrativa della finale

I giallorossi, come mostra il club sui social, hanno preparato la divisa con cui entreranno nel rettangolo di gioco. Si tratta della maglia ‘Home’, ovvero la prima maglia, quella rossa di questa stagione

La maglia della Roma, come già comunicato dall'Uefa, avrà la canonica scritta celebrativa per la partita. Come rende noto il club giallorosso sui social, al centro del petto sarà riportato "Final Tirana 2022", oltre al nome dello stadio dell'incontro, la National Arena, il giorno e le squadre in campo. La maglietta speciale della serata è già online e acquistabile negli shop ufficiali dell'As Roma al prezzo di 105 euro.