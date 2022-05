Roma-Feyenoord, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Mkhitaryan dal 1′

È il giorno della finale. Mourinho vuole schierare in campo la sua formazione migliore per regalare ai tifosi il trofeo. Tutti a disposizione per lo Special One, anche l'armeno che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo

Redazione

La Roma di José Mourinho è pronta per disputare la finale di Conference League contro il Feyenoord. Dalla rifinitura arrivano buone notizie perché Mkhitaryan, che ieri si è allenato con il gruppo ed è a disposizione della squadra. Pochi dubbi sul modulo, un 3-4-2-1 così disposto: Rui Patricio in porta e difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez (in panchina l'idolo di casa Kumbulla). Sulle fasce a centrocampo, l'ex Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, con Spinazzola pronto a subentrare. Ballottaggio, invece, a centrocampo: possibile spazio per Cristante e Oliveira o addirittura per Mkhitaryan se non utilizzato sulla trequarti. Molto probabile che Zaniolo, siederà in panchina lasciando spazio all'armeno, in coppia con Pellegrini alle spalle di Abraham.

Roma-Feyenoord: le formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LEGGO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.