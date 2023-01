Roma, festa per Dybala prima del Genoa. Shomurodov verso il Torino

La Roma ha svolto questa mattina la rifinitura a Trigoria alla vigilia della gara, valida per gli ottavi di Coppa Italia, contro il Genoa. Prima della partita, il club giallorosso farà una piccola festa per celebrare Paulo Dybala, che ha alzato al cielo la Coppa del Mondo con l'Argentina. Il match con i rossoblù (calcio d'inizio alle 21) verrà diretto dall'arbitro Ermanno Felicianni di Teramo avrà come assistenti De Meo e Bottegoni, mentre quarto uomo è Cosso. Al Var ci sarà Banti. Domani i cancelli dell'Olimpico apriranno con largo anticipo, alle 18:30, per rendere più agevole l'ingresso allo stadio dei tifosi. In vista di Roma-Genoa ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Grifone Alberto Gilardino: "La Roma è una squadra strutturata. Da parte mia è fonte di ispirazione incontrare un allenatore come Mourinho e potermi confrontare contro di lui".