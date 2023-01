Roma, nuove ipotesi sulla terza maglia firmata Adidas per la prossima stagione

Stile "total black" e il ritorno del lupetto di Gratton. Sul web spuntano nuove indiscrezioni sulla possibile terza maglia firmata dal brand tedesco per la prossima stagione

Non è ancora ufficiale, ma con ogni probabilità il prossimo anno Adidas sarà sponsor tecnico della Roma. Footy Headlines, portale specializzato in maglie da calcio, ha pubblicato alcune anticipazioni sulla possibile terza maglia che il brand tedesco realizzerà per il club nella prossima stagione. Lo stile scelto dovrebbe essere "total black" con richiami di rosso e di arancione ai lati. Da segnalare il ritorno del lupetto di Gratton sul petto al posto del classico stemma del club.