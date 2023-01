Roma-Genoa, le informazioni per i tifosi: cancelli aperti alle 18:30

La Roma debutta nella Coppa Italia 2022-23 all'Olimpico, nell'ottavo di finale in gara unica contro il Genoa. Anche per questo appuntamento vedremo uno stadio delle grandi occasioni, ma ad ogni modo sarà possibile acquistare i biglietti fino al fischio d'inizio della partita presso il botteghino aperto in Viale delle Olimpiadi. La partita è in programma alle 21, giovedì 12 gennaio. Servirà la spinta dei tanti romanisti sulle tribune per accompagnare la squadra verso i quarti di finale della competizione. Non solo: tre giorni dopo, sempre all'Olimpico sarà in programma Roma-Fiorentina. Se non vorrai perderti questa sfida di Serie A, valida per la diciottesima giornata, c'è ancora posto.