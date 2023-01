Mercato Roma, tre club interessati a Karsdorp: la situazione

Il rapporto tra la Roma e Karsdorp è ormai compromesso. I giallorossi vorrebbero cederlo già a gennaio. Al momento, riferisce gianlucadimarzio.com, il terzino l'olandese interessa a tre club: il Monza in Serie A, Southampton e Bournemouth in Premier League. La società lombarda ha presentato un'offerta di prestito con obbligo in caso di salvezza, ma il problema vero è lo stipendio elevato del giocatore. In Inghilterra, invece, Southampton e Bournemouth hanno fin qui chiesto soltanto le prime informazioni, ma senza approfondire ancora il discorso. Si attendono novità nei prossimi giorni.