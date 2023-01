Su Karsdorp torna il Fulham. A Trigoria piacciono Juranovic e Traoré

"Stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per tutti quanti". Così il general manager della Roma Tiago Pinto domenica scorsa sul caso-Karsdorp, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La Roma parte da una richiesta di dieci milioni di euro, ma può accontentarsi anche di sette-otto. Di certo c’è che l’olandese lascerà Trigoria solo se la sua partenza sarà monetizzata. Su Karsdorp continua a esserci il Fulham, che sembrava aver mollato la presa per virare forte su Cedric Soares dell’Arsenal. Il portoghese, però, sembra aver fatto delle richieste economiche molto alte per trasferirsi dall’altra parte del Tamigi. E allora il club londinese è tornato a valutare il profilo del terzino giallorosso, insieme a quello di Max Aarons del Norwich (un giocatore che in passato è stato seguito anche dalla Roma). Altra squadra interessata a Karsdorp è poi il Marsiglia, con cui Pinto vanta ottimi rapporti, come dimostrano le operazioni dello scorso anno che hanno portato in Francia prima Pau Lopez e Under e poi Veretout. Ma dovesse davvero partire Karsdorp con chi lo sostituirebbe la Roma? Detto che a Trigoria stanno valutando l'ipotesi di poter eventualmente rimanere così (visto che sugli esterni Mourinho oggi ha a disposizione Celik, Zalewski, Spinazzola e Vina, volendo anche El Shaarawy), i nomi sotto la lente allo stato attuale sono sostanzialmente due: Josip Juranovic (Celtic) e Hamari Traoré (Rennes).