Mercato Roma, Pinto lavora sulle uscite: accordo vicino col Torino per Shomurodov

Tiago Pinto si concentra sul mercato in uscita. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma e il Torino sono vicini all'accordo per il trasferimento di Shomurodov, si tratta per arrivare all'intesa totale. In partenza da Trigoria ci sono anche Karsdorp e Vina. Il terzino olandese lo vorrebbe il Monza in prestito con obbligo di riscatto, però rimane il nodo dell'ingaggio troppo elevato. L'uruguayano interessa al Betis, ma per il momento l'offerta è bassa. Villar, invece, andrà al Getafe in prestito con diritto di riscatto.