Dopo la separazione da Luca Rossettini, la Roma Femminile ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Gianpiero Piovani, reduce dalle ultime due stagioni sulla panchina dell’Inter. L'ex tecnico nerazzurro raccoglie un’eredità importante visto che, nell’ultima stagione, le giallorosse si sono laureate Campionesse d’Italia per la terza volta. Il club ha annunciato il suo arrivo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare Gianpiero Piovani come Responsabile Tecnico della Prima Squadra Femminile. Dopo una carriera da calciatore iniziata a Brescia nel 1986, diventa una bandiera del Piacenza dove milita per undici stagioni. Nella stagione 2017/18 inizia il percorso nel calcio femminile come allenatore del Brescia, squadra con cui vince una Supercoppa. Dal 2018 al 2024 siede sulla panchina del Sassuolo mentre nelle ultime due stagioni centra il secondo posto in Serie A con l’Inter. Gianpiero Piovani viene premiato per due volte in carriera con la Panchina d’Oro: nella stagione 2017/18 e nella 2019/29. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Benvenuto a Roma, Coach!"