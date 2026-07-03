E' finita l'esperienza di Luca Rossettini sulla panchina della Roma Femminile. Nonostante il double stagionale delle giallorosse, che hanno trionfato in campionato e in Coppa Italia, il tecnico avrebbe deciso di terminare così la sua esperienza nella Capitale. Secondo quanto riportato da TMW, il candidato principale a sostituire Rossettini è Giampiero Piovani. Di seguito la nota della Roma in merito alla separazione con Rossettini: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Luca Rossettini è terminato. Il Club desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso del suo periodo alla guida delle giallorosse, coronati dai successi in campionato e in Coppa Italia, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale. Seguiranno aggiornamenti sulla nuova guida tecnica della squadra".