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Dybala, il rinnovo è sempre più vicino

Paulo Dybala è davvero vicinissimo al rinnovo con la Roma. Tra nove giorni parte il ritiro, venerdì sarà nella Capitale e la prossima settimana è atteso l’annuncio del prolungamento del contratto. Una trattativa non semplice che pian piano si sta definendo. Da limare ancora qualche dettaglio legato ai bonus, sul tavolo c’è un contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno che potrà essere esercitata dal club in base alle prestazioni del giocatore. L'argentino a marzo era stato operato dal professor Pier Paolo Mariani che ha assicurato: "Secondo me ci sono un po' di pregiudizi legati alla sua capacità di essere competitivo per l'intero campionato. Per lui va valutata una programmazione in modo differenziato che prevenga questi problemi, quindi non è affatto un calciatore da metà campionato come lo hanno descritto negli ultimi anni. Avendo queste attenzioni può avere una tenuta totale e può giocare ad alti livelli fino a 40 anni".

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