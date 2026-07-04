Neil El Aynaoui, al termine del match vinto contro il Canada e il conseguente passaggio ai quarti di finale del Mondiale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai analizzando la sfida: "Il Canada ha iniziato la partita molto bene, noi meno. Nel secondo tempo abbiamo trovato soluzioni per essere più pericolosi". Queste le prime parole di El Aynaoui che ha poi proseguito: "Sappiamo che non ci sono partite facili al Mondiale, ma il Canada ha messo forte intensità nel primo tempo e ci ha sorpresi un po'. Francia o Paraguay? Tutte le gare sono difficili, dobbiamo prepararci bene. Vero, nell'ultimo Mondiale abbiamo perso con la Francia ma non ci sono rivincite". Dallo studio non poteva mancare una domanda su Gasperini: "Se siamo in contatto? Sì. Sono con in contatto con lo staff, ci sentiamo per messaggio". Il centrocampista continua ad essere uno dei punti fermi del Marocco nonostante la prestazione sottotono di questa sera. Ai quarti di finale, nel caso di passaggio del turno della Francia, ci sarebbe anche un derby a tinte giallorosse con Koné.