Matìas Soulé non ha intenzione di lasciare la Roma, almeno per il momento. L'argentino resta uno dei giocatori sacrificabili ma a Trigoria non sono arrivate proposte concrete. Qualcosa si è invece mosso lato calciatore che però, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, ha scelto di non approfondire le offerte ricevute. Soulé infatti vorrebbe proseguire la sua avventura nella Capitale dopo un'annata vissuta tra alti e bassi che si è poi conclusa con l'accesso in Champions League. Lo scenario però potrebbe cambiare. Qualora la Roma comprasse un titolare nel suo stesso ruolo, l'argentino potrebbe prendere in seria considerazione la cessione. Al momento però è tutto fermo. Gasperini vuole aumentare la potenza offensiva della sua squadra ma il mercato giallorosso tarda a sbloccarsi.