La telenovela Mason Greenwood è ancora lontana dalla parola fine. L’attaccante inglese è uno dei nomi più chiacchierati di questo inizio di mercato, con diversi club interessati a lui: su tutti la Roma. Gasperini e D’Amico lo hanno inserito in cima alla lista degli acquisti ormai da diverse settimane tanto che il tecnico avrebbe già avuto più di un colloquio con il padre-agente del giocatore, arrivando anche a un accordo verbale per il trasferimento nella Capitale. Ora però serve accelerare ma per farlo è necessario l’ok definitivo dei Friedkin. Secondo quanto riportato da alcuni media turchi però, tra i club ancora in corsa c'era ancora il Fenerbahce che avrebbe anche fatto un'offerta al Marsiglia vicina ai 50 milioni richiesti. Tutto falso e a dirlo è proprio il Fenerbahce attraverso un comunicato ufficiale: "Nessun membro del nostro club sta attualmente conducendo alcuna trattativa di trasferimento in Francia. Le affermazioni diffuse sui social media non corrispondono alla realtà". Questo l'incipit del comunicato che poi prosegue: "A causa della ripetuta diffusione al pubblico, negli ultimi giorni, di notizie di trasferimento non veritiere e del tentativo sistematico di fuorviare i tifosi del Fenerbahce, si è reso necessario rilasciare la presente dichiarazione. Il Fenerbahce non ha alcun problema con i rappresentanti dei media che rispettano l’etica professionale e si basano sulla veridicità delle informazioni. La nostra filosofia di comunicazione si fonda su chiarezza, trasparenza e rispetto reciproco. Tuttavia, coloro che cercano di influenzare il nostro club con speculazioni, diffondono informazioni non verificate come se fossero vere e ritengono che il sistema di fughe di notizie a cui eravamo abituati in passato continuerà, devono sapere che il Fenerbahce non è più gestito secondo tale approccio". Il Fenerbahce ha poi concluso: "Crediamo che anche la grande tifoseria del Fenerbahce saprà valutare nel modo più corretto la differenza tra il vero giornalismo e le pubblicazioni infondate volte a influenzare l’opinione pubblica. Le informazioni corrette e affidabili relative al processo di calciomercato saranno condivise con l’opinione pubblica, come sempre, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club".

Roma, Fenerbahce e Atletico Madrid: la volontà di Greenwood

E se la notizia di una trattativa entrata nel vivo proprio oggi tra il Fenerbahce e Greenwood non è reale, difficilmente il club turco può smentire un interesse ormai datato proprio per l’inglese, che però ha chiarito la sua volontà. Greenwood ha già rifiutato un’offerta perché non considera la Turchia il passo giusto per la propria carriera. Il suo obiettivo è giocare la Champions League e farlo in un club di alto livello. Per questo, in casa Roma, a preoccupare non è tanto il Fenerbahce, quanto il possibile inserimento dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, in caso di cessione di un attaccante (con Sørloth principale indiziato) potrebbe infatti decidere di andare all’assalto dell’ex Manchester United.