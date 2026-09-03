A due giorni dalla sfida con la Fiorentina in Women's Cup il tecnico della Roma femminile Gianpiero Piovani ha parlato ai canali ufficiali del club, partendo dalle dichiarazioni di qualche giorno fa in cui aveva commentato duramente il mercato giallorosso. Il mister aveva acceso l'allarme sul livello e le caratteristiche della rosa: "Io lavoro con le calciatrici che ho a disposizione, però siamo la Roma. Se vogliamo vincere qualcosa di importante o fare bene in Champions League, non bastano le giocatrici che abbiamo adesso. Sono arrivate 6-7 giocatrici molto giovani, ma servono calciatrici pronte".

"Prima di parlare della partita volevo chiarire una cosa che mi sta molto a cuore. Dopo la partita con il Sassuolo ero molto deluso, non tanto per la prestazione che è stata fatta, per il risultato. La mia voleva essere una critica costruttiva, invece ne è uscita una critica distruttiva e per questo sono molto dispiaciuto e già martedì alla ripresa degli allenamenti ho convocato la squadra e la dirigenza per chiarire e chiedere scusa. Davanti a un errore mi sono fermato e ho fatto non uno, ma due passi indietro. E pubblicamente volevo chiedere scusa ai tanti tifosi che giustamente mi hanno criticato per quello che ho detto, mi dispiace per quello che si è creato in un ambiente fantastico. Dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno subito dato massima disponibilità e carta bianca e di questo sono felice. Credo moltissimo in questo gruppo, chiedo scusa pubblicamente anche ai tifosi, è giusto così", le parole di Piovani.

La Fiorentina ha mostrato due volti nelle partite precedenti. "Ne ha mostrato solo uno, ha giocato allo stesso modo sia con il Sassuolo sia con la Ternana, ma una l'ha vinta e una l'ha persa. Difficile da inquadrare, è una squadra tosta, cambiano spesso modo di giocare, fanno tante rotazioni, hanno tante calciatrici straniere dotate fisicamente e anche tecnicamente. Noi dobbiamo pensare a noi, abbiamo un solo risultato, dobbiamo provare a vincere per sperare in altre combinazioni. Ho detto alle ragazze che dobbiamo fare il massimo per fare bene, il nostro e poi sperare in altro".

Come si approccia a una gara sapendo che la qualificazione non è determinata solo dalle nostre forze? "Se vogliamo fare il nostro percorso di crescita dobbiamo approcciare bene, da squadra che vuole provare a vincere. Avremo di fronte una squadra tosta a livello tecnico e tattico, sarà una bella partita. Mi interessa vedere una reazione dopo la sconfitta contro il Sassuolo, quella voglio vederla. Dobbiamo rimanere compatti, solo con il lavoro riusciremo".