Le giallorosse cedono nel secondo tempo alle inglesi, restando così a un punto in classifica

Redazione
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La Roma femminile esce sconfitta dalla sfida in trasferta contro il Chelsea, valida per la UEFA Women's Champions League. Le Blues si impongono per 2-0, trovando il vantaggio al 51' della ripresa con Carpenter e chiudendo definitivamente i conti all'89', quando Buchanan firma il raddoppio con un colpo di testa. Per le giallorosse guidate da Gianpiero Piovani arriva così il secondo ko europeo, dopo quello incassato contro il Barcellona. La formazione capitolina rimane ferma a quota un punto in classifica.

Chelsea FC v AS Roma - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD3

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