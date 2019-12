Giugliano: “A Roma ho trovato un gruppo unito e intelligente”

Manuela Giugliano, centrocampista della Roma femminile, in occasione del Gran Galà del Calcio lo scorso 2 dicembre è stata premiata come miglior calciatrice della stagione 2018/19. Intervistata dalla Rai durante la trasmissione ‘Dribbling’, Giugliano ha parlato del suo arrivo a Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Mi trovo benissimo, ho trovato un gruppo unito e intelligente. Roma è una città bellissima, all’inizio non credevo di potermi ad adattare ad un posto così caotico. Sono innamorata di Piazza di Spagna, ci vado praticamente tutti i giorni”.