Roma femminile, Bavagnoli: “Contro l’Empoli vietato perdere la concentrazione”

A due giorni dalla partita della Roma femminile contro l’Empoli, ha parlato l’allenatrice delle giallorosse Betty Bavagnoli. Ecco le sue parole a Roma TV.

“L’Empoli è una squadra che ha trovato maggiori risultati, che ha trovato più continuità, però non è diversa dal punto di vista della qualità. Ho sempre detto che l’Empoli è una squadra davvero molto interessante, allenata molto bene dal loro mister ed è una squadra che fin dall’inizio del campionato ha giocato e sta giocando bene. Quindi non sarà una gara facile, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno e soprattutto una squadra come l’Empoli che ha dimostrato davvero di saper giocare un ottimo calcio. Sia in casa che fuori cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco e di fare bene, spesso siamo riuscite a comportarci bene come ho sempre chiesto alla squadra, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Il paradosso è che a volte quando passiamo in vantaggio ci adagiamo un po’ e forse perdiamo quella concentrazione che invece serve per tutti i novanta minuti della gara. Questo non deve più accadere, dobbiamo essere una squadra che inizia in un certo modo e finisce in un certo modo. Questo è quello su cui abbiamo lavorato in settimana e su cui continuiamo a lavorare”.