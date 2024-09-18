Il croato è il nuovo allenatore giallorosso dopo il licenziamento di stamattina dell'ex n.16 che ha scatenato le proteste dei sostenitori
VIDEO - L'ultimo abbraccio di De Rossi ai dipendenti di Trigoria
Il tema della giornata è stato l'esonero di mister Daniele De Rossi, dopo un'esperienza durata poco più di 8 mesi sulla panchina giallorossa: era arrivato il 16 gennaio, quando era stato mandato via Mourinho e al suo posto la Roma ha scelto Ivan Juric che ha firmato un contratto fino al giugno del 2025. Nel comunicato del club è stato reso noto che: "La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio". La notizia ha colto di sorpresa tutto l'ambiente e in molti hanno prontamente pensato alle parole di Francesco Totti la scorsa settimana, quando l'ex capitano aveva detto che "Daniele rischia di fare la fine di Mourinho", rimprovero chiaro verso una società che sul mercato ha investito molto ma ha comunque commesso degli errori negli ultimi anni. La scelta di allontanare De Rossi con le stesse modalità con cui è stato cacciato a gennaio José Mourinho devono far riflettere chiunque voglia avvicinarsi a Trigoria. Se si commettono errori paga l'allenatore. Se ai giocatori non convince un'idea, allora il tecnico deve cambiare quelle idee. E mentre a Trigoria già si sta pensando in mattinata alla nuova soluzione tecnica, i tifosi hanno preso d'assalto il web e non solo dicendo la loro e schierandosi in massa a favore dell'ex centrocampista: posizione chiara, quella del popolo giallorosso: "Società d'incompetenti", "Club ridicolo" e "Facciamo la fine del Napoli dello scorso anno" sono stati alcuni dei pensieri espressi fra X e Facebook, dove gli hashtag "De Rossi" e "ASRoma" sono diventati di tendenza in brevissimo tempo. Una buona presenza di sostenitori anche fuori dal centro sportivo per protestare contro le scelte della società. Preso particolarmente di mira il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, contestato aspramente.
Ivan Juric è il nuovo allenatore della RomaNel pomeriggio, poi, è stato annunciato Ivan Juric, tecnico del Torino nelle ultime 3 annate, mandato via in estate per far posto a Vanoli. Al croato il compito di guidare i giallorossi per il proseguo della stagione. Stile di gioco molto vicino a quello di Gian Piero Gasperini. Una formazione solida, che lascia relativamente pochi spazi e si schiera spesso a uomo in fase di non possesso (come l'Atalanta d'altronde). La linea difensiva è sempre a 3, con 2 mediani fisici e di interdizione che aiutano a costruire nel 3+2. Mentre tutta la Roma giallorossa era concentrata sull'addio del ex beniamino e sull'arrivo di Juric, Alexis Saelemaekers, operato ieri ad Anversa, ha rassicurato tutti sui social e ringraziato per il supporto ricevuto: "Grazie a tutti per i messaggi! E' andato tutto bene! Tornerò più forte di prima! Ci vediamo presto"; a breve tornerà nella Capitale e i medici fanno sapere che dovrebbe tornare in campo fra circa un mese. E in un giorno in cui la notizia che ha monopolizzato la scena è stata l'addio di De Rossi, c'è stata una Roma che ha sorriso: la squadra femminile allenata da mister Spugna ha superato 3-1 le svizzere del Servette nell'andata dei preliminari di Champions League grazie alla rete di Minami e alla doppietta nel finale di Viens.
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