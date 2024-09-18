La Roma ha già trovato il sostituto di Daniele De Rossi, esonerato a sorpresa stamattina. Ivan Juric, ex allenatore di Verona e Torino, sarà il nuovo tecnico dei giallorossi e nelle prossime ore sarà già a Trigoria. Secondo Sky Sport, l'affare fra Juric e Roma sarebbe stato già chiuso, con un contratto fino a giugno del 2025 più opzione in caso di qualificazione in Champions League. Con lui arriveranno anche Matteo Paro (vice allenatore), Stjepan Ostojic (preparatore atletico) e un altro preparatore.