Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che la Roma ha esonerato Daniele De Rossi. I Friedkin erano arrivati a Trigoria e nei giorni scorsi c'era stato un colloquio con il tecnico, al quale sembrava fosse stata rinnovata la fiducia dopo il pessimo inizio di campionato dei giallorossi. Adesso a sorpresa la società giallorossa ha sollevato dall'incarico il tecnico di Ostia. La comunicazione del club è arrivata con una nota apparsa sul sito della società. Ecco il comunicato: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".