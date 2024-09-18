L'esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Roma è stato un vero colpo di scena. Il club ha ufficializzato la notizia tramite un comunicato sul proprio sito web, sorprendendo tutti. La decisione arriva in un momento delicato della stagione, ecco il live minuto per minuto in cui seguire l'evolversi della situazione.

LIVE

: Tutti i calciatori hanno lasciato. Lorenzoè stato accompagnato da ulteriori proteste da parte dei tanti tifosi giallorossi.

Ore 19:59: Mentre i tifosi protestano, stanno uscendo dal centro sportivo alcuni calciatori dopo il primo allenamento con Ivan Juric.

Ore 19:43: Non si ferma la protesta di alcuni tifosi giallorossi - circa una cinquantina - che sono ancora dietro i cancelli di Trigoria. I tifosi cantano cori per l'ormai ex tecnico De Rossi, ma di protesta verso Pellegrini e la società.

Ore 18:39: La Roma con un comunicato ufficiale ha annunciato che Ivan Juric sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Per il croato un contratto fino al giugno del 2025.

Ore 16:47: Dopo gli insulti a Pellegrini e Cristante, solo applausi per Stephan El Shaarawy entrato pochi secondi fa nel centro sportivo di Trigoria

Ore 16:35: A Trigoria aumenta la tensione: da pochi minuti sono arrivate altre due camionette della Polizia per mantenere l'ordine. Misure che secondo gli agenti servono ad evitare ulteriori contestazioni.

Ore 16:15: Dopo Pellegrini è arrivato anche Bryan Cristante a Trigoria. Per lui stesso trattamento del capitano: insulti da parte dei tifosi presenti. “Faccia da scemo”, ha urlato un sostenitore giallorosso. Bryan è finito sul banco degli imputati anche per la lite che ha avuto con Daniele De Rossi qualche settimana fa. Nel frattempo a Trigoria per mantenere l’ordine pubblico è aumentata la Polizia presente fuori dal centro sportivo.

Ore 15:30: Ivan Juric è arrivato per la prima volta a Trigoria e i tifosi si sono subito scagliati contro i giocatori: "Benvenuto mister, fagli tirare fuori le p***e. Gioca solo chi ha le p***e". Alle 18 è in programma il primo allenamento e nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità della sua firma come allenatore della Roma fino al 2025.

Ore 15.00: Lorenzo Pellegrini è tornato a Trigoria dopo che aveva lasciato il centro sportivo in mattinata. Il capitano giallorosso è stato pesantemente contestato e insultato da tifosi presenti (circa 20). “Vergognati, vattene da Roma”, queste le parole delle persone al momento del suo arrivo. Poi ha abbassato il finestrino e ha risposto: “Non dovete dirlo a me”. Appena entrato dentro al centro sportivo i tifosi hanno continuato a insultarlo e lui si è girato verso di loro senza però rispondere.

Ore 14.30: Ivan Juric ha lasciato il suo hotel e a breve arriverà a Trigoria per la prima volta

Ore 13.09: Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma, dirigerà l'allenamento delle 17. A dare l'annuncio è Sky Sport.

Ore 12.55: Sul cancello del centro sportivo di Trigoria è apparso un adesivo con la scritta "Yankee go home" che è stato staccato dagli steward tempestivamente.

Ore 12.50: Sono usciti dal centro sportivo Mancini, Pellegrini e Svilar

Ore 12.42: Mancini e Pellegrini sono gli unici giocatori rimasti all'interno del centro tecnico.

Ore 12.23: L'agente di Ivan Jurić, Giuseppe Riso, è stato avvistato all'interno del centro sportivo di Trigoria. È procuratore anche di Cristante e Mancini. Si lavora su un contratto fino a giugno 2025, più opzione in caso di qualificazione in Champions League.

Ore 12.02: Ivan Jurić sarebbe già sbarcato nella Capitale. È partita la trattativa con la dirigenza romanista per la firma del contratto.

Ore 11.30: Sale la tensione fuori Trigoria: al momento dell’uscita dal centro sportivo di El Shaarawy, un tifoso ha insultato prima il giocatore e poi la società per la decisione di esonerare Daniele De Rossi. “Avete mandato via l’unico buono”, ha urlato l’uomo che poi è stato prima fermato dagli steward e poi dalla Polizia che gli ha chiesto i documenti. Ha inveito anche contro i cronisti presenti.

Ore 11.21 - Daniele De Rossi ha lasciato il centro tecnico di Trigoria. Una quindicina di tifosi erano all'esterno ad attenderlo, l'ex tecnico si è fermato con loro a firmare autografi. Guarda il video

Ore 11.15: Daniele De Rossi ha salutato i dipendenti all'interno del centro sportivo. Guarda il video

Ore 11.10: L'allenamento della squadra è rinviato al pomeriggio.

Ore 11.00: I calciatori della Roma sono usciti dal centro sportivo di Trigoria senza fermarsi con i pochi tifosi presenti all'esterno del Fulvio Bernardini.

Ore 10.20: Pioli in sede Milan peer firmare la risoluzione del contratto (il Milan risparmierà circa 10 milioni lordi) e presto sarà libero di firmare per un'altra squadra (SportMediaset).

Ore 10.07: Scatta il toto-nomi, tra quelli presi in considerazione ci sono Allegri, che però è pronto ad andare al Milan, Thomas Tuchel, Maurizio Sarri, Edin Terzic, Ivan Juric, Rudi Garcia e poi il sogno Jurgen Kloop

Ore 9.52: Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome caldo in questi minuti è quello di Stefano Pioli sul possibile arrivo a Trigoria ha fatto melina: "Mi chiamate già? Non posso dire nulla. Se ho già firmato con l’Al Nassr? Non posso dire nulla. Ci vediamo». L'ex tecnico del Milan è ancora in Italia, ma è pronto a salire su un volo diretto in Arabia Saudita dove incasserebbe 10 milioni a stagione. L'accordo è praticamente fatto e risulta difficile al momento una marcia indietro anche se la Roma ieri sera e questa mattina sta provando con forza a fargli cambiare idea. Pioli è ancora sotto contratto con il Milan e dovrebbe prima liberarsi e poi firmare con un altro club.

Ore 8:58 - La Roma con un comunicato ufficiale ha annunciato l'esonero di Daniele De Rossi