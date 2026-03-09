Roma, ecco il main sponsor: accordo con Eurobet. Trigoria, Hermoso torna in gruppo

I Friedkin hanno deciso di accelerare sul fronte commerciale. Dopo anni senza uno sponsor fisso sulla maglia, dalla prossima partita potrebbe arrivare la novità: la Roma ha raggiunto un accordo triennale con Eurobet.live, che porterà nelle casse giallorosse quasi 50 milioni di euro, un introito fondamentale per sostenere le strategie finanziarie dei proprietari americani. La presentazione è prevista venerdì, mentre il debutto del nuovo sponsor potrebbe avvenire già nella trasferta di domenica contro il Como. C’è però un dettaglio da considerare: secondo il 'Decreto Dignità', in Italia è vietato sponsorizzare direttamente aziende di gioco d’azzardo. Per aggirare il divieto, la Roma adotterà la stessa strategia già vista all’Inter, esponendo sulle maglie un sito affiliato di proprietà di Eurobet. Se sul fronte commerciale le novità arrivano in fretta, qualcosa si muove anche sul campo. Oggi Gasperini ha potuto abbozzare un sorriso: Hermoso è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo, pronto per la sfida di Europa League contro il Bologna. Soulé, invece, ha svolto lavoro personalizzato e difficilmente sarà in campo giovedì, ma potrebbe anticipare il rientro rispetto alla precedente ipotesi di aprile.